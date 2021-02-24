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الأجهزة الأمنية تنتشل باقي جثامين ضحايا مركب الصيد بالإسكندرية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من إنتشال باقى جثامين ضحايا مركب الصيد التى غرقت بمياه بحيرة مريوط بالإسكندرية.

الجدير بالذكر أنه قد تم تشييع 9 آخرين من ضحايا المركب الغارق إلى مثواهم الأخير ببرج العرب أمس الثلاثاء.

كان مركب يقل نحو 20 شخصا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق، مساء الاثنين الماضي، أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية داخل إحدى الجزر ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية.

أسفر الحادث عن مصرع 14 شخصا، معظمهم أطفال، تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و14 عاما، وإصابة 6 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.

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