إطلاق 5 قوافل.. تعرف على قوافل الصحة الإنجابية التابعة لوزارة الصحة التي تجوب المحافظات (إنفوجراف)

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 5 قوافل للصحة الإنجابية في الفترة من 2 إلى 9من شهر مارس المقبل، تحت شعار: "حقك تنظمي"، بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".



وتوضح "الفجر" خلال إنفوجراف كافة تفاصيل هذه القوافل كالآتي"



- إطلاق 5 قوافل للصحة الإنجابية في الفترة من 2 إلى 9 من شهر مارس المقبل.



- الهدف منها هو توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان.



- من المقرر إطلاق هذه القوافل بمحافظات (سوهاج، الشرقية، قنا، الوادي الجديد، القليوبية).



- ذلك ضمن خطة الوزارة لإطلاق 60 قافلة خدمية مجانية.



- تجوب ثلاثة قرى بالمحافظة الواحدة خلال ثلاثة أيام على التوالي.



- إطلاق أولى هذه القوافل أيام 2 و3 و4 مارس القادم بأحياء الشباب والمستقبل والحي الأول بإدارة العبور محافظة القليوبية.



- إطلاق 4 قوافل أخرى للصحة الإنجابية أيام 7 و8 و9 من شهر مارس القادم.



- يتم الإشراف على العمل بالقوافل من خلال الفرق المركزية بقطاع السكان وتنظيم الأسرة وفرق الإشراف بالمديريات والإدارات الصحية.