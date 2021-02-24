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إطلاق 5 قوافل.. تعرف على قوافل الصحة الإنجابية التابعة لوزارة الصحة التي تجوب المحافظات (إنفوجراف)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:48 م
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 5 قوافل للصحة الإنجابية في الفترة من 2 إلى 9من شهر مارس المقبل، تحت شعار: "حقك تنظمي"، بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وتوضح "الفجر" خلال إنفوجراف كافة تفاصيل هذه القوافل كالآتي"

- إطلاق 5 قوافل للصحة الإنجابية في الفترة من 2 إلى 9 من شهر مارس المقبل.

- الهدف منها هو توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

- من المقرر إطلاق هذه القوافل بمحافظات (سوهاج، الشرقية، قنا، الوادي الجديد، القليوبية).

- ذلك ضمن خطة الوزارة لإطلاق 60 قافلة خدمية مجانية.

- تجوب ثلاثة قرى بالمحافظة الواحدة خلال ثلاثة أيام على التوالي.

- إطلاق أولى هذه القوافل أيام 2 و3 و4 مارس القادم بأحياء الشباب والمستقبل والحي الأول بإدارة العبور محافظة القليوبية.

- إطلاق 4 قوافل أخرى للصحة الإنجابية أيام 7 و8 و9 من شهر مارس القادم.

- يتم الإشراف على العمل بالقوافل من خلال الفرق المركزية بقطاع السكان وتنظيم الأسرة وفرق الإشراف بالمديريات والإدارات الصحية.
إطلاق 5 قوافل.. تعرف على قوافل الصحة الإنجابية التابعة لوزارة الصحة التي تجوب المحافظات (إنفوجراف)
إطلاق 5 قوافل.. تعرف على قوافل الصحة الإنجابية التابعة لوزارة الصحة التي تجوب المحافظات (إنفوجراف)

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