انفصال هنا شيحة وابن شقيق الهام شاهين.. تعرف على التفاصيل!





تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنباء تفيد با انفصال الفنانة هنا شيحة عن محمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين وذلك بعد إعلان الفنانة إلهام شاهين أنهم يعيشوا قصة حب سويا هذه الفترة.



يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة كان مشاركتها في بطولة مسلسل "شاهد عيان" والذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني الأخير، "شاهد عيان" تدور أحداثه في إطار درامي، حول حياة ضابط شرطة ومحاولاته البحث عن زوجته الصحفية ندى بعد اختفائها وأوهام الخاطفين له بأنها قُتلت، من بطولة حسن الرداد، هنا شيحة، محمد لطفي، بسمة، وليد فواز.