ضبط شخص لقيامه بإختراق حسابات بعض المواطنين عبر الإنترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بمطروح ) لقيامه بإختراق حسابات بعض المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعى من خلال إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والتى يقوم من خلالها بإيهام ضحاياه بقدرته على إستعادة الحسابات الإلكترونية المنشأة على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة وتطبيق المحادثات ( واتس آب ) وتأمينها ضد أى أخطار، حتى يتمكن من إختراق حسابات ضحاياه والإستيلاء على ما بها من محتويات وإبتزاز أصحابها ماديًا وجنسيًا مقابل عدم نشر تلك المحتويات.



وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامى وإرتكابه العديد من الوقائع، وكذا محفظة إلكترونية تحتوى على مبلغ مالى من متحصلات جرائمه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



