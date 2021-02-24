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ضبط مالك مخزن بحوزته كتب خاصة بشركات إستيراد وتصدير بدون ترخيص

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط  مالك مخزن كتب خاص بإحدى شركات الإستيراد والتصدير بدون ترخيص كائن بمحافظة القاهرة  له معلومات جنائية، وبحوزته  عدد 68 طرد معد للشحن للدول العربية والأجنبية تحوى عدد 9600 كتاب مختلف) بدون تفويضات أو أوامر توريد من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وبمواجهته إعترف بحيازته للكتب المضبوطة بدون تفويضات أو أوامر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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