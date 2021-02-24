كورونا في 24 ساعة.. منح الترخيص لاستخدام لقاحي "سبوتنيك وأسترازينيكا" وإصابة فنانين

شهدت 24 ساعة الماضية أحداث جديدة وقرارات هامة من الحكومة تتعلق بفيروس كورونا.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر:



انخفاض في معدلات الوفاة:



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 500 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 138683 حالة حتى أمس.



وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 633 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.



برلمانية تحذر من الموجه القادمة لكورونا في شهر أبريل:



أكدت صبورة السيد عضوة مجلس النواب، أن قطاع السياحة والطيران بدأ يتعافى من الآثار السلبية والتي تعرضت إليها مصر أثناء الموجه الأولى لفيروس كورونا القاتل، خاصة مع تعليق رحلات الطيران في وقت سابق، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري لم يتعرض إلى أزمات أو خسائر كبيرة في ظل تفشي الفيروس مقارنة بالدول العالمية، والتي كشفت البيانات والإحصائيات انكماشًا حادًا في النمو الاقتصادي العالمي في 2020.



وأضافت عضو مجلس النواب، أنه من المتوقع أن تتعرض الدولة إلى الموجه الثالثة من الجائحة خلال شهر أبريل المقبل، ولذلك لابد أن تستعد الدولة الآن لمواجهتها حيث يتم تخطيها بأقل الخسائر كما تم التعامل معها في وقت سابق، ويأتي ذلك من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.



هيئة الدواء: منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا ":



أعلنت هيئة الدواء المصرية، منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي "سبوتنيك V" وأسترازينيكا AZD 1222"، وذلك في إطار مجهودات الدولة لاحتواء عدوى فيروس كورونا، وتوفير اللقاحات التي يثبت فاعليتها لمكافحة الفيروس، والعمل على توفيرها لكافة المواطنين، وفي ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على اتباع كافة المعايير العالمية والمحلية المعتمدة من أجل الحفاظ على صحة وحياة المواطن المصري، والحصول على لقاحات آمنة وفعالة وذو جودة عالية.



"الصحة" تتيح تسجيل الأجانب واللاجئين للحصول على لقاحات كورونا:



أشارت الدكتورة هالة زايد خلال الاجتماع الحكومي الي أنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، من خلال 40 مركزًا على مستوى الجمهورية، كما سيتم إتاحة التسجيل لحاملي جوازات السفر من الأجانب، وحاملي وثائق اللجوء وبعثات الأمم المتحدة.



الحكومة تعلن إطلاق تطبيق لمتابعة حالات العزل المنزلي:



أعلنت وزيرة الصحة، أنه تم إطلاق تطبيق يتم من خلاله متابعة حالات العزل المنزلي عن طريق رسائل نصية، بما يسهم في تسهيل التواصل معهم، هذا إلى جانب ما يتعلق بالمتابعة الدورية عن طريق أطباء الرعاية الأساسية، وكذا التواصل عن طريق طلب خدمات الطوارئ، والموقع إلكتروني لاستقبال البلاغات الطارئة للعزل المنزلي.



عوض تاج الدين يكشف عن توجيه جديد للسيسي بشأن لقاح كورونا:



قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن السيسي وجه بأن تكون مراكز التلقيح مجهزة وبصورة حضارية للتسهيل والتيسير على المواطنين، حيث سيتم تطعيم لقاح فيروس كورونا على مرتين، وتتراوح الفترة الزمنية ين الجرعتين من 21 لـ28 يوم.



رضوى الشربيني: أمي بين إيدين ربنا ادعولها



ناشدت الإعلامية رضوى الشربيني متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"الدعاء لوالدتها التي أصيبت مؤخرًا بفيروس كورونا بسبب سوء حالتها.

وقالت الشربيني، عبر حسابها:" أمي بين إيد ربنا دلوقتي.. والأطباء عملوا اللي عليهم.. لكن أنا عندى يقين إن رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر.. ادعوا لها أرجوكم".



وضع يوسف شعبان على أجهزة التنفس الصناعي بعد تدهور حالته الصحية:



نقل الفنان يوسف شعبان إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل بالعجوزة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بسبب تدهور حالته الصحية اثر إصابته بفيروس كورونا.



إصابة الفنان أيمن عزب بفيروس كورونا:



أعلن الفنان أيمن عزب، إصابته بفيروس كورونا، بعد إيجابية المسحة التي أجراها داخل أحد المعامل، مطالبًا الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء.



وكتب أيمن عزب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أصبت بكورونا.. كل من خالطني يراعي الإجراءات.. دعواتكم.. واللي كل المهملين في الإجراءات الاحترازية.. حرام عليكم».



إصابة ابنة نجاح الموجي بفيروس كورونا:



أعلنت الإعلامية أيتن الموجي، ابنة الفنان الراحل نجاح الموجي، عن إصابة شقيقها وزوجها، بفيروس كورونا، طالبة من الجمهور الدعاء لهما لحين التماثل للشفاء.

