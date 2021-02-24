Advertisements

الصحة تكشف حقيقة ظهور نوع جديد من فيروس شلل الأطفال في مصر

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
كشف علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، حقيقة ظهور نوع جديد من فيروس شلل الأطفال وهو ما استدعى زيادة جرعتين من التطعيم بالحقن للأطفال في عمر شهرين و6 أشهر.

وقال "عيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "لا يوجد نوع جديد من شلل الأطفال في مصر وهذا تطعيم سنوي ضمن الأنشطة التي تقوم بها الوزارة لمواصلة مصر خالية من فيروس شلل الأطفال".

وأضاف "آخر تسجيل لحالة شلل أطفال في مصر كان عام 2004، وبعدها في عام 2005 قامت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من فيروس شلل الأطفال، والسبب في إضافة جرعتين إضافية للحقن أن المصل الفموي كان ثلاثي التكافؤ وقامت منظمة الصحة بجعله ثنائي ولذلك رأت وزيرة الصحة زيادة جرعتين في عمر شهرين و6 شهور".

وتابع "بداية الحملة القومية هتبدأ يوم 28 فبراير وحتى 4 مارس من عمر يوم وحتى 5 سنوات وهو عبارة عن طعم فموي بإعطاء الطفل نقطتين لرفع الحالة المناعية للأطفال في مصر ورفع المناعة للأطفال التي يتواجد فيها فيروس شلل الأطفال وذلك من خلال فرق متحركة تعمل تحمل كارنيهات منعًا لعمليات النصب، والتطعيم آمن وبالمجان للمصريين وغير المصريين".

أخبار تهمك

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ 35 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يحدد ملعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عقوبة كارثية تهدد الزمالك بسبب أزمة المستحقات

منذ أقل من ساعتين

قرار ناري من موسيماني بعد الخسارة من سيمبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 7 ساعات

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار سعيدة في الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ ساعة و 8 دقيقة

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

أخبار سعيدة في الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»