مانشستر يونايتد يُحدد بديل كافاني

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي وضع خطة في حالة عدم تجديد عقد نجم الفريق الأوروجوياني إدينسون كافاني.





وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن عقد كافاني البالغ من العمر 34 عامًا مع مانشستر يونايتد ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي ولم يتم الاتفاق حتى الآن بشأن التجديد.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد استقرت على البرتغالي أندريه سيلفا نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني ليكون بديلًا لكافاني في قيادة هجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي في حالة عدم تجديد عقد النجم الأوروجوياني.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه على الرغم من امتداد عقد سيلفا مع آينتراخت لمدة موسمين إلا أنه هناك رغبة في بيعه في الصيف المقبل من أجل جمع المال اللازم وشراء الصربي لوكا يوفيتش بشكل نهائي من ريال مدريد.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن فرانكفورت سيشترط الحصول على 30 مليون جنيه إسترليني لبيع سيلفا إلا أن مانشستر يونايتد سيعتمد أولًا على موقف كافاني قبل تحديد مصير صفقة النجم البرتغالي.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن سيلفا يخوض أول مواسمه مع فرانكفورت بعد انتقاله من ميلان الإيطالي ويقدم مستويات رائعة، حيث سجل 19 هدفًا وصنع 5 آخرين في 22 مباراة فقط مع فريقه الألماني.



