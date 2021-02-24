متى ينتهي وباء كورونا؟.. (فيديوجراف)

يتسائل العديد من المواطنين "متى ينتهي وباء كورونا"؟ ليعود العالم والبشرية لطبيعتهم، تجاوب "الفجر"، على ذلك السؤال خلال السطور القادمة:



- تواصل الصحة العالمية متابعة جائحة كورونا.



- توقعت المنظمة انتهاء وباء كورونا عام 2022.



- نبهت ان نهاية الفيروس لا يعني اختفاءه والتعايش دون الحاجة للقيود بعد انتهاء السيناريو الأسوأ الوباء.



- عبر اكتشاف العالم للقاحات ذات فاعلية كبيرة.



- وانطلاق حملات تطعيم السكان في العالم بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية لانحسار الوباء.



- تكثيف حملات توعية المواطنين بالفيروس ليعود الأمان للعالم نتيجة دراية البشرية بالفيروس.



- طرق الوقاية من العدوى وضعف الفيروس لفقدانه لأهميته.

