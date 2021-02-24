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متى ينتهي وباء كورونا؟.. (فيديوجراف)
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:04 م
منى صموئيل
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يتسائل العديد من المواطنين "متى ينتهي وباء كورونا"؟ ليعود العالم والبشرية لطبيعتهم، تجاوب "الفجر"، على ذلك السؤال خلال السطور القادمة:
- تواصل الصحة العالمية متابعة جائحة كورونا.
- توقعت المنظمة انتهاء وباء كورونا عام 2022.
- نبهت ان نهاية الفيروس لا يعني اختفاءه والتعايش دون الحاجة للقيود بعد انتهاء السيناريو الأسوأ الوباء.
- عبر اكتشاف العالم للقاحات ذات فاعلية كبيرة.
- وانطلاق حملات تطعيم السكان في العالم بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية لانحسار الوباء.
- تكثيف حملات توعية المواطنين بالفيروس ليعود الأمان للعالم نتيجة دراية البشرية بالفيروس.
- طرق الوقاية من العدوى وضعف الفيروس لفقدانه لأهميته.
- تواصل الصحة العالمية متابعة جائحة كورونا.
- توقعت المنظمة انتهاء وباء كورونا عام 2022.
- نبهت ان نهاية الفيروس لا يعني اختفاءه والتعايش دون الحاجة للقيود بعد انتهاء السيناريو الأسوأ الوباء.
- عبر اكتشاف العالم للقاحات ذات فاعلية كبيرة.
- وانطلاق حملات تطعيم السكان في العالم بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية لانحسار الوباء.
- تكثيف حملات توعية المواطنين بالفيروس ليعود الأمان للعالم نتيجة دراية البشرية بالفيروس.
- طرق الوقاية من العدوى وضعف الفيروس لفقدانه لأهميته.
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