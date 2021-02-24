قمة من نار.. الكاف يخطر الزمالك بموعد مباراته أمام الترجي

تلقى نادى الزمالك إخطارا رسميا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بموعد مواجهة الترجى فى ثالث جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وحدد "كاف" يوم 6 مارس المقبل موعداً لمواجهة الزمالك والترجى التونسى على ملعب استاد رادس بالعاصمة التونسية، فى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت القاهرة.

وبدأت إدارة الزمالك بحث تجهيزات الفريق والموعد الذى سيتم السفر فيه إلى تونس لتفادى الأزمة التى حدثت فى رحلة السنغال والوصول قبل اللقاء بوقت كاف.





وكان الزمالك قد تعادل في أول مباراتين أمام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.