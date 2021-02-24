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توتنهام يتأهل إلى دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
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تأهل توتنهام الإنجليزي إلى في دور الستة عشر من الدوري الأوروبي، بعد فوزه الكبير 4 / صفر على ضيفه وولفسبيرجر النمساوي، في إياب دور الـ32 من المسابقة.

واستفاد توتنهام من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 4 /1، ليتأهل للدور المقبل بفوزه بمجموع المباراتين 8 /1.

وتقدم توتنهام في الدقيقة العاشرة عن طريق ديلي إلي، قبل أن يضيف كارلوس فينسيوس الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 73 أضاف جاريث بيل الهدف الثالث، قبل أن يسجل فينسيوس الهدف الثاني له والرابع لتوتنهام في الدقيقة 83.

وتستأنف غدا الخميس باقي مباريات دور الـ32 من المسابقة.

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