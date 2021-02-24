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ميسي يقود برشلونة لعبور إلتشي بالثلاثة في الدوري الإسباني

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
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حقق  برشلونة فوزًا عريضًا  على ضيفه إلتشي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتظر برشلونة حتى الدقيقة 48، ليفتتح ميسي التسجيل لأصحاب الأرض، قبل أن يحرز اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 69، لينفرد بصدارة قائمة هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 18 هدفا، متفوقا بفارق هدفين على أقرب ملاحقيه الأوروغواياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، زميله السابق في الفريق الكتالوني.

وتكفل جوردي ألبا بإحراز الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 73، ليؤكد حصول فريق المدرب الهولندي رونالد كومان على النقاط الثلاث.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية للمسابقة بتعادله 1 -1 مع ضيفه قادش، إلى 50 نقطة في المركز الثالث بترتيب البطولة، بفارق خمس نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد إلتشي، الذي تكبد خسارته السابعة عشر في البطولة هذا الموسم، كأكثر الفريق تعرضا للهزائم في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر ولديه مباراة مؤجلة.

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ميسي برشلونة إلتشي

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