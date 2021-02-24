عقل رئيسا لحي الوايلي واليمني للخيلفة.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء الأحياء

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قراراً بتعيين محمد معوض عقل رئيساً لحي الوايلي نقلاً من وظيفة رئيس حي غرب القاهرة، وتعيين هاني محمد رضا عبدالحليم رئيساً لحي الشرابية نقلاً من حي الوايلي .



كما أصدر وزير التنمية المحلية قراراً، بندب كل من طارق محمود اليمني رئيساً لحي الخليفة نقلاً من وظيفة رئيس حي المقطم، وندب أحمد محمود أبوبكر رئيس حي المقطم نقلاً من وظيفة رئيس مركز ومدينة فرشوط بمحافظة قنا .



وقال "شعراوي" إن الوزارة تتابع بصورة مستمرة أداء قيادات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .