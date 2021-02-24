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موافقة عراقية لإقامة معرض صناعات أردنية داخل معرض بغداد الدولي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
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وافقت وزارة التجارة العراقية والشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية على تخصيص مكان داخل معرض بغداد الدولي لإقامة معرض دائم أو موسمي للصناعات الأردنية ومكتب لغرفة صناعة الأردن.

واكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية المهندسة مها علي في بيان صحافي اليوم الأربعاء خلال زيارتها والوفد المرافق للشركة العامة للمعارض، أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي وبحث فرص التكامل في القطاع الصناعي.

وكانت الوزيرة قد التقت وزير الصناعة و المعادن العراقي منهل الخباز، بحضور السفير الأردني لدى العراق الدكتور منتصر العقلة، وأمين عام الوزارة يوسف الشمالي ورئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير، ووزير التجارة العراقي علاء الجبوري ومدير عام الشركة والمسؤولين.

وجالت الوزيرة والوفد المرافق داخل المعرض. ودار نقاش مع رئيس الاتحاد الدكتور احمد الصادق ومجلس ادارة الاتحاد والصناعيين في كلا الجانبين.

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