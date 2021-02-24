توج منتخب مصر للشباب ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة، للمرة الخامسة في تاريخه، وذلك عقب تغلبه على نظيره المغربي 3-0 في المباراة التي جمعتهما بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة.



ونجح منتخب مصر في الفوز بالمباراة بعدما تفوق على المغرب في الأشواط الثلاثة بنتائج 25 / 14 و25 / 18 و25 / 12، ليحجز الفريق مقعده في بطولة العالم للشباب.



وفي مباراة أخرى، حقق منتخب الكاميرون الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية 3-0، ليحقق المركز الثالث ويضمن تأهله إلى بطولة العالم.



واستضافت مصر بطولة إفريقيا للكرة الطائرة شباب تحت 21 سنة خلال الفترة من 20 وحتى 25 فبراير (شباط) الجاري على ملاعب إستاد القاهرة بمشاركة أربعة منتخبات وهي مصر والكونغو الديمقراطية والكاميرون والمغرب، وذلك بعد انسحاب منتخب أفريقيا الوسطي .