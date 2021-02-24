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"الأمم المتحدة": على إسرائيل وقف هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين فورًا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
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"الأمم المتحدة": على إسرائيل وقف هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين فورًا
أعلنت الأمم المتحدة أنه ينبغي على إسرائيل أن توقف جميع عمليات الهدم التي تطال منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم فورا.

وشددت المنسقة الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة، لين هاستينجز، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأربعاء، على أنه ينبغي على السلطات الإسرائيلية أن تسمح لمجتمع العمل الإنساني بتقديم المأوى والغذاء والمياه لهذه الفئة الأكثر ضعفا، ولأولئك الأشخاص للبقاء في منازلهم.

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