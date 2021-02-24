مواجهات قوية لفاركو والاوليمبى والبلدية والرجاء في القسم الثاني



وتقدم "الفجر الرياضي" مباريات الخميس :



1- فاركو مع بيلا



يشهد ستاد البرج العرب مباراة هامة تجمع فريق فاركو متصدر المجموعة بقيادة مجدى عبد العاطي برصيد 26 نقطة مع فريق بيلا صاحب المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة .



2- الأوليمبى مع المالية



يستضيف فريق الأوليمبى صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد سارى برصيد 22 نقطة فريق المالية صاحب المركز العاشر بقيادة أيمن مجدى برصيد16 نقطة.



3- بلدية المحلة مع سبورتنج



يلتقي فريق البلدية صاحب المركز الخامس بقيادة رمضان السيد برصيد 21 نقطة مع فريق سبورتنج صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أحمد فاروق برصيد 13 نقطة .



4- الرجاء مع بنى عبيد



يخوض فريق الرجاء صاحب المركز السابع بقيادة أبو العينين شحاتة برصيد 18 نقطة مع فريق بنى عبيد متذيل المجموعة بقيادة عبد اللطيف الدومانى برصيد 7 نقاط .



ترتيب المجموعة الثالثة



1- فاركو 26 نقطة

2- أبو قير 23 نقطة

3- الحرس 22 نقطة

4- الأوليمبى 22 نقطة

5- البلدية 21 نقطة

6- كفر الشيخ 18 نقطة

7- الرجاء 18 نقطة

8- دكرنس 16 نقطة

9- المنصورة 16 نقطة

10- المالية 16 نقطة

11- سبورتنج 13 نقطة

12- دمنهور 13 نقطة

13- الحمام 13 نقطة

14- بيلا 11 نقطة

15- الجزيرة المطروحى 10 نقاط

16- بنى عبيد 7 نقاط

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس منافسات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى بدورى القسم الثاني بإقامة 4 مباريات قوية ومرتقبه وتختتم الجولة يوم الأحد بإقامة 4 مباريات أخرى يلتقي خلالهم دمنهور مع الحمام، ودكرنس مع الجزيرة، وكفر الشيخ مع الحرس، والمنصورة مع أبو قير .