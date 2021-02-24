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عاجل.. الديوان الملكي يعلن نجاح عملية جراحية أجريت لولي العهد

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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أصدر الديوان الملكي اليوم، الأربعاء، بيانا أوضحت فيه نجاح إجراء عملية جراحية خضع لها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.


وقال الديوان الملكي في بيانه:"أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه – حفظه الله – المستشفى بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.

وكانت قد شهدت المملكة العربية السعودية طفرة وتطور في العلاقات على أيدي ولي العهد محمد بن سلمان ووالده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

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ولي العهد محمد بن سلمان عملية جراحية السعودية

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