عاجل.. الديوان الملكي يعلن نجاح عملية جراحية أجريت لولي العهد

أصدر الديوان الملكي اليوم، الأربعاء، بيانا أوضحت فيه نجاح إجراء عملية جراحية خضع لها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.





وقال الديوان الملكي في بيانه:"أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه – حفظه الله – المستشفى بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.

وكانت قد شهدت المملكة العربية السعودية طفرة وتطور في العلاقات على أيدي ولي العهد محمد بن سلمان ووالده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.