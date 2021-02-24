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عاجل.. الديوان الملكي يعلن نجاح عملية جراحية أجريت لولي العهد
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:23 م
دعاء جمال
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أصدر الديوان الملكي اليوم، الأربعاء، بيانا أوضحت فيه نجاح إجراء عملية جراحية خضع لها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
وقال الديوان
الملكي في بيانه:"أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع – حفظه الله – عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية
صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م في مستشفى الملك
فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر
سموه – حفظه الله – المستشفى بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.
وكانت قد شهدت المملكة العربية السعودية طفرة
وتطور في العلاقات على أيدي ولي العهد محمد بن سلمان ووالده خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز.
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