توك توك داخل مستشفى قليوب.. والصحة: سنحقق في الواقعة

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "توك توك" يقوم بتوصيل أحد المرضى لداخل قسم الغسيل الكلوي بمستشفى قليوب، معبرين عن اندهاشهم عن كيفية السماح لمركبة التوك توك بالدخول إلى حرم المستشفى بل إلى قسم داخلي بالمستشفى وإحداث حالة من الفوضى داخلها.



وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسرعة تفسير أسباب السماح لمركبة التوك توك بالدخول إلى حرم المستشفى خاصة في ظل الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وكيفية السماح له بالتجول داخل المستشفى بل والوصول إلى أحد الأقسام الداخلية بالمستشفى.



من جانبه أوضح الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المستشفى تتبع الأمانة بوزارة الصحة مباشرة، موضحا أنه سيتواصل مع مدير المستشفى لمعرفة ملابسات الأمر.





من جانبه أوضح الدكتور إسحاق جميل مدير مستشفى قليوب، أن تواجد "التوك توك" داخل المستشفى نظرا لقيامه بنقل أحد مرضى الغسيل الكلوى، مشيرا إلى أن هناك مرضى يدخلون المستشفى بتوك توك للطوارئ أو لوحدة الغسيل الكلوى نظرا لسوء حالتهم الصحية ولايستطيعون الدخول.



وأكمل أنه سيجرى إحالة الواقعة للتحقيق الفوري، خاصة وأن الصورة المتداولة ظهر خلالها التوك توك داخل المستشفى بجوار أحد العنابر، مشيرا إلى أن المستشفى به وحدتين للغسيل الكلوي أحدهما بالمستشفى القديم، مشيرا ان الوحدة بينزل أمامها المريض من التوك توك لأنه لايستطيع أن يسير، لكن أن التوك توك يدخل إلى داخل المستشفى مستحيل ولا حتى عنبر المستشفى.