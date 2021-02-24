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جرعة واحدة تكفي.. تعرف على تفاصيل لقاح "جونسون آند جونسون" ضد كورونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة، إن منح الترخيص الطارئ للقاحي سبوتيك واسترازينيكا شيء مهم جدًا.

وأضاف الأنصاري، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن تعدد مصادر وجود اللقاحات شيء مهم جدا، خاصة أن الشركات المنتجة لا تستطيع تغطية الاحتياجات المطلوبة.

وأوضح استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة، أنه جاري الاتفاق على 10 مليون جرعة إضافية.

وأشار إلى أن لقاح "جونسون أند جونسون" هو اللقاح الثالث المصرح به في الولايات المتحدة الأمريكية، وأهميته تكمن في أنه جرعة واحدة، وسيكون أكثر ملائمة للدول التي تعاني من الفقر في الإمكانيات المادية للحصول على اللقاح.

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