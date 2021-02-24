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"مبيدفعش جزية".. تعليق ناري من إبراهيم عيسى على تعديلات قانون الشهر العقاري (فيديو)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن أهداف الدولة والحكومة محترمة ونبيلة لتسجيل الثورة العقارية وحصرها، لضبط سوق العقارات ويحافظ على الممتلكات ويساعد على إيجاد دخل يعود بالنفع على المواطن.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، أن ما يتداول بـأن 90% من العقارات غير مسجلة أمر مشوه، مؤكدًا أن تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري يقدم لك مبررات بصناعة أزمة، موضحًا أنه لا يصح مناقشة أي قانون أو تعديل لمشروع قانون بعد صدوره، وكان يجب أن يكون هناك مناقشة قبل هذا التعديل.

وتابع "تنظيم الدولة للعقارات وضبطها وتعظيم قدرات الدولة والأمان القانوني للمواطن، وأنه ليس هناك أمر مبرر لهذا الرقم الذي يتحصل من تسجيل العقارات، ويجب أن يكون هناك منطقية في قيمة الرسوم، حيث إن المواطن عاش حالة من التدهور الاقتصادي خلال جائحة كورونا، ولابد أن تطلع الدولة على ظروف المواطن، ومن مصلحة الدولة أن المواطن ميحسش انه بيدفع جزية".

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