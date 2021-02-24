محامي بالنقض: الرجل كائن تعددي بطبيعته

قال أحمد مهران، محامي بالنقض، إن الرجل كائن تعددي بطبيعته، لافتًا إلى أن المشرع المصري أكد أن يكون هناك شروط وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.



وأضاف مهران، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن هناك سيدات لديها من الرصانة أن تحافظ على البيت اذا علمت بزواج زوجها من سيدة أخرى.



فيما قال محمود البدوي، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إن أي سيدة عليها أن تعلم بأنه ليس لديها أي حماية أو حقوق إذا تزوجت عرفيا، لأن القانون لا يعترف بها.



وأضاف البدوي، أن السيدة خارج الحماية التشريعية إذا تزوجت عرفيًا، خاصة أن المجتمع المصري ينظر إليها نظرة متدنية.