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صحة جازان تدشن عددًا من مراكز التطعيم ضد كورونا
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:45 م
الفجر السعودي
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دشنت وزارة الصحة ممثلة بصحة جازان اليوم عددًا من مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة جيزان، وعدد من محافظات المنطقة ، وذلك في إطار التوسع في تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا (Covid-19).
وجُهزت
المراكز في كلٍّ من مستشفى الأمير محمد بن ناصر بمدينة جيزان , و المستشفيات
العامة بمحافظات صبيا، وأبو عريش، وصامطة، والعارضة.
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