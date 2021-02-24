صحة جازان تدشن عددًا من مراكز التطعيم ضد كورونا

دشنت وزارة الصحة ممثلة بصحة جازان اليوم عددًا من مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة جيزان، وعدد من محافظات المنطقة ، وذلك في إطار التوسع في تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا (Covid-19).

وجُهزت المراكز في كلٍّ من مستشفى الأمير محمد بن ناصر بمدينة جيزان , و المستشفيات العامة بمحافظات صبيا، وأبو عريش، وصامطة، والعارضة.