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باحث في علم الفيروسات يُحذر من اللقاحات المغشوشة بأوروبا..وهذا رأيي في "جونسون آند جونسون"

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال محمد عتمان، الباحث في علم الفيروسات بالمملكة المتحدة، إن المفوضية الأوروبية حذرت من انتشار لقاحات فيروس كورونا في السوق السوداء بأوروبا.

وأضاف "عتمان" في لقائه عبر تطبيق زوم مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن اللقاحات المغشوشة في السوق السوداء قد تسبب أعراض خطيرة لمن يتلقاه خاصة أن تكنولوجيا اللقاحات معقدة ولا يستطيع أي أحد أن يقوم بها بسهولة.

وأشار إلى أن هناك تحقيقات في ايطاليا من انتشار بعض اللقاحات المغشوشة، موضحًا أن هذه اللقاحات المشوشة لا تكون لقاحات في الأساس ولكنها مادة قد تسبب أضرارًا كبيرة في اللقاحات نفسها.

وفيما يتعلق بلقاح جونسون آند جونسون أوضح الباحث في علم الفيروسات بالمملكة المتحدة، أن هذا اللقاح عبارة عن فيروس كورونا مضعف ويعطي مناعة تصل إلى 66% داخل المعامل، مؤكدًا أن لقاحي فايزر وموديرنا أقوى بكثير من هذا اللقاح.

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