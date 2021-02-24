Advertisements

باحث بالشأن العراقي: حصر السلاح بيد الدولة العراقية تأخر كثيرًا (فيديو)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور نبيل العزاوي الباحث في الشئون السياسية العراقية، إن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، منذ أن تبوأ رئاسة الحكومة، ووعد بالعديد من حل القضايا منها قضية الانتخابات في المقام الأول، كذلك حصر السلاح والقبض على قتلة المتظاهرين.

وأضاف "العزاوي"، في حديثه لقناة "الغد"، أن الكاظمي لم يف بوعده في ملف بقضية الانتخابات وتأجلت كثيرا، كما أن رئيس الحكومة لم يقدم أي جديد في وعده بشأن قتلة المتظاهرين ثم جاءت قضية حصر السلاح.

وأشار إلى أن ملف السلاح المنفلت هو الملف الأخطر، مشيرا إلى أن ملف السلاح المنفلت ملف شديد الأهمية لكل الفصائل.

وشدد الباحث في الشئون السياسية العراقية، على أن كل شيئ تحت طائلة القانون في العراق، مشيرا إلى أنه على الحكومة إنجاز العديد من الملفات.

كما أكد أن حصر السلاح في العراق بيد الدولة، لافتا إلى أن تعهد تعاقب عليه العديد من رؤساء الحكومة في العراق دون أي خطوات جدية على الأرض.

أخبار تهمك

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 10 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الديوان الملكي يعلن نجاح عملية جراحية أجريت لولي العهد

منذ ساعة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ حوالي 5 ساعات

فرجاني ساسي يُحدد شروطه لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار سعيدة في الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

فرجاني ساسي يُحدد شروطه لتجديد تعاقده مع الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»