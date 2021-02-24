Advertisements
باحث بالشأن العراقي: حصر السلاح بيد الدولة العراقية تأخر كثيرًا (فيديو)
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:42 م
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور نبيل العزاوي الباحث في الشئون السياسية العراقية، إن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، منذ أن تبوأ رئاسة الحكومة، ووعد بالعديد من حل القضايا منها قضية الانتخابات في المقام الأول، كذلك حصر السلاح والقبض على قتلة المتظاهرين.
وأضاف "العزاوي"، في حديثه لقناة "الغد"، أن الكاظمي لم يف بوعده في ملف بقضية الانتخابات وتأجلت كثيرا، كما أن رئيس الحكومة لم يقدم أي جديد في وعده بشأن قتلة المتظاهرين ثم جاءت قضية حصر السلاح.
وأشار إلى أن ملف السلاح المنفلت هو الملف الأخطر، مشيرا إلى أن ملف السلاح المنفلت ملف شديد الأهمية لكل الفصائل.
وشدد الباحث في الشئون السياسية العراقية، على أن كل شيئ تحت طائلة القانون في العراق، مشيرا إلى أنه على الحكومة إنجاز العديد من الملفات.
كما أكد أن حصر السلاح في العراق بيد الدولة، لافتا إلى أن تعهد تعاقب عليه العديد من رؤساء الحكومة في العراق دون أي خطوات جدية على الأرض.
وأضاف "العزاوي"، في حديثه لقناة "الغد"، أن الكاظمي لم يف بوعده في ملف بقضية الانتخابات وتأجلت كثيرا، كما أن رئيس الحكومة لم يقدم أي جديد في وعده بشأن قتلة المتظاهرين ثم جاءت قضية حصر السلاح.
وأشار إلى أن ملف السلاح المنفلت هو الملف الأخطر، مشيرا إلى أن ملف السلاح المنفلت ملف شديد الأهمية لكل الفصائل.
وشدد الباحث في الشئون السياسية العراقية، على أن كل شيئ تحت طائلة القانون في العراق، مشيرا إلى أنه على الحكومة إنجاز العديد من الملفات.
كما أكد أن حصر السلاح في العراق بيد الدولة، لافتا إلى أن تعهد تعاقب عليه العديد من رؤساء الحكومة في العراق دون أي خطوات جدية على الأرض.
Advertisements