باحث بالشأن العراقي: حصر السلاح بيد الدولة العراقية تأخر كثيرًا (فيديو)



وأضاف "العزاوي"، في حديثه لقناة "الغد"، أن الكاظمي لم يف بوعده في ملف بقضية الانتخابات وتأجلت كثيرا، كما أن رئيس الحكومة لم يقدم أي جديد في وعده بشأن قتلة المتظاهرين ثم جاءت قضية حصر السلاح.



وأشار إلى أن ملف السلاح المنفلت هو الملف الأخطر، مشيرا إلى أن ملف السلاح المنفلت ملف شديد الأهمية لكل الفصائل.



وشدد الباحث في الشئون السياسية العراقية، على أن كل شيئ تحت طائلة القانون في العراق، مشيرا إلى أنه على الحكومة إنجاز العديد من الملفات.



كما أكد أن حصر السلاح في العراق بيد الدولة، لافتا إلى أن تعهد تعاقب عليه العديد من رؤساء الحكومة في العراق دون أي خطوات جدية على الأرض.



قال الدكتور نبيل العزاوي الباحث في الشئون السياسية العراقية، إن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، منذ أن تبوأ رئاسة الحكومة، ووعد بالعديد من حل القضايا منها قضية الانتخابات في المقام الأول، كذلك حصر السلاح والقبض على قتلة المتظاهرين.