رئيس الشهر العقاري: قانون التسجيل اختياري ويساهم في رفع سعر الوحدات (فيديو)



ووجه رسالة إلى المواطين «الزم بيتك، التوثيق اختياري طالما لا تحتاج إلى إدخال أي مرافق»، معلقا «لا يوجد أي جزاء أو عقاب على عدم تسجيل العقارات».



ونفى رئيس الشهر العقاري احتمالية تأثير القانون الجديد بالسلب على سوق العقارات، مشيرا إلى أن التسجيل يساهم في ارتفاع سعر الوحدة السكنية.



قال جمال ياقوت، رئيس الشهر العقاري، إن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ينص منذ عام 2005 على منع إدخال المرافق إلى العقارات إلا بعد توثيق العقود.وأكد رئيس الشهر العقاري خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد أن قانون الشهر العقاري اختياري، مردفا «المواطن الذي لديه جميع المرافق، لا يحتاج إلى توثيق العقار إلا إذا رغب بنفسه في تنفيذ هذه الخطوة».