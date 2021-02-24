Advertisements

البورصات الأوروبية تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
Advertisements
تحولت البورصات الأوروبية للارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع مراقبة تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.


وارتفعت أسهم شركات السفر والترفيه بنحو 1.9 بالمائة، لتقود مكاسب البورصات الأوروبية.

ويأتي صعود الأسهم الأوروبية مع تحول نظيرتها الأمريكية للارتفاع الملحوظ خلال التعاملات، وسط تصريحات لرئيس الفيدرالي.

وذكر باول أن معدل التضخم الأمريكي لا يزال أمامه أكثر من 3 سنوات للوصول إلى هدف البنك المركزي، مما يقلل من مخاوف تسارع التضخم.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وعند نهاية التداولات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى 413.2 نقطة، كما ارتفع "فوتسي" البريطاني بنسبة مماثلة إلى 6658.9 نقطة.

وزاد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.8 بالمائة إلى 13976 نقطة، وارتفع "كاك" الفرنسي بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 5797.9 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مؤشر داكس الفيدرالى الامريكي البورصات الاوروبية

أخبار تهمك

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الديوان الملكي يعلن نجاح عملية جراحية أجريت لولي العهد

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ حوالي 5 ساعات

فرجاني ساسي يُحدد شروطه لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

أخبار سعيدة في الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

البورصات الأوروبية ترتفع بالختام مع تخفيف قيود الإغلاق

البورصات الأوروبية تتحول للتراجع بنهاية التعاملات

البورصات الأوروبية تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات

البورصات الأوروبية تنهي أول تعاملات شهر ديسمبر على ارتفاع

البورصات الأوروبية ترتفع بالختام بدعم من أمال التحفيز

البورصات الأوروبية ترتفع بشكل قوي في ختام التعاملات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

فرجاني ساسي يُحدد شروطه لتجديد تعاقده مع الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»