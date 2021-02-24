البورصات الأوروبية تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات

تحولت البورصات الأوروبية للارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع مراقبة تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.









وارتفعت أسهم شركات السفر والترفيه بنحو 1.9 بالمائة، لتقود مكاسب البورصات الأوروبية.





ويأتي صعود الأسهم الأوروبية مع تحول نظيرتها الأمريكية للارتفاع الملحوظ خلال التعاملات، وسط تصريحات لرئيس الفيدرالي.





وذكر باول أن معدل التضخم الأمريكي لا يزال أمامه أكثر من 3 سنوات للوصول إلى هدف البنك المركزي، مما يقلل من مخاوف تسارع التضخم.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي.





وعند نهاية التداولات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى 413.2 نقطة، كما ارتفع "فوتسي" البريطاني بنسبة مماثلة إلى 6658.9 نقطة.





وزاد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.8 بالمائة إلى 13976 نقطة، وارتفع "كاك" الفرنسي بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 5797.9 نقطة.