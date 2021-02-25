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تنطلق في مارس.. ما لا تعرفه عن قوافل الصحة الإنجابية

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:34 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
ياسمين مبروك
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تسعى وزارة الصحة، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بتنظيم الأسرة، حيث تُطلق 5 قوافل للصحة الإنجابية في الفترة من 2 إلى 9 من شهر مارس المقبل.

وترصد "الفجر"، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن إطلاق وزارة الصحة للقوافل الإنجابية:

١. أطلقت الدكتورة وزيرة الصحة والسكان، 5 قوافل للصحة الإنجابية في الفترة من 2 إلى 9 من شهر مارس المقبل.

٢. تنطلق قوافل الصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

٣. من المقرر إطلاقها بمحافظات سوهاج، الشرقية، قنا، والوادي الجديد، والقليوبية.

٤. تعتبر ضمن خطة الوزارة لإطلاق 60 قافلة خدمية مجانية للصحة الإنجانية خلال العام الجاري، بالقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات.

٥. وتأتي القوافل الصحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

٦. سيتم إطلاق أولى هذه القوافل أيام 2 و3 و4 مارس القادم في محافظة القليوبية.

٧. وتنطلق 4 قوافل أخرى للصحة الإنجابية أيام 7 و8 و9 من شهر مارس المقبل، في محافظة سوهاج، الشرقية، وقنا، والوادي الجديد.

٨. يتم الإشراف على العمل بالقوافل من خلال الفرق المركزية بقطاع السكان وتنظيم الأسرة وفرق الإشراف بالمديريات والإدارات الصحية.

هذا، ويعمل برنامج "اتنين كفاية" على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، ويأتي ضمن التدخلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر.

وكانت الدولة، أطلقت مشروع "2 كفاية" ضمن الاستراتيجية القومية للحد من الزيادة السكانية والتي تشارك في تنفيذها عدة وزارات، والذي يهدف إلى رفع وعي السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة وتطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية، إلى جانب بناء قدرات الكوادر العاملة في مجال تنظيم الأسرة على مستوى المحافظات المستهدفة وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية للتوعية بالقضية السكانية. 

ويستهدف المشروع القيام بـ 342 ألف زيارة "طرق أبواب" لعمل التوعية المباشرة بإجمالي 4 ملايين زيارة خلال مدة تنفيذ المشروع.

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