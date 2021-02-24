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المنتخب السعودي تحت 20 يختتم معسكر جازان بمناورة بين الفريقين الأبيض والأخضر

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أجرى المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم، مناورةً بين الفريقين الأبيض والأخضر، وذلك في ختام معسكره الاستكشافي بمنطقة جازان، والذي جاء في إطار المرحلة الثالثة من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

 

وانتهت المناورة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية، بفوز الفريق الأخضر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتي هدف من خلالها المدير الفني صالح المحمدي للوقوف على المستويات الفنية للاعبين في ختام مرحلة الاستكشاف الثالثة.

 

وجاء هذا التجمّع الثالث ضمن خطة طويلة المدى، تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

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مناورة المنتخب السعودي الفريق الابيض

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