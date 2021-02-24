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ندب رئيس مدينة فرشوط للعمل رئيساً لحي المقطم

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارًا بندب أحمد محمود أبوبكر رئيس حي المقطم نقلًا من وظيفة رئيس مركز ومدينة فرشوط بمحافظة قنا.
 
وابوبكر من مواليد الدقي، 1970، التحق بمدرسة الأورمان الثانوية بنين، والتحق بالكلية الحربية عام 87 دفعة 84 حربية سلاح مشاة، خرج إعارة برتبة مقدم من القوات المسلحة إلى وزارة التنمية المحلية بمكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، منذ عام 2009، ثم في 2011 نقل إلى مدير مكتب محافظ السويس، وحتى عام 2017 تقدم في وظيفة القيادات المحلية، حتى شغل منصب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط ليتم ندبه إلى رئاسة حي المقطم.

فيما قال " شعراوي " أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة أداء قيادات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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