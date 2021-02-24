مصر للطيران تكشف تفاصيل قرارها بوقف تشغيل 4 طائرات بوينج

كشف الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر الطيران، تفاصيل قرار الشركة بإيقاف 4 طائرات من طراز 777-200، بناء على توصية من شركة بوينج وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكي.



وقال "زكريا" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن هناك عيوب في محركات الطائرات من طراز بيونج 777.



وأضاف أن العيب ليس في طائرات بيونج على عمومها ولكن العيب في الطائرات التي تستخدم هذا المحرك، لافتًا إلى أنه سيتم توقيع الكشف على المحركات والوقوف على أسباب وقوع هذه الحوادث قبل استئناف العمل به.



وفي تصريحات سابقة قال "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، ان الأربع طائرات المصرية ضمن نحو 69 طائرة في العالم تعمل بهذه النوعية من المحركات، مشيرًا إلى أن ذلك جاء على خلفية قرار شركة يونايتد الامريكية بتعليقها بشكل مؤقت كل رحلات طائراتها من طراز بوينج 777 المزودة بمحركات برات أند وتني 4000 وعددها 24 طائرة، بسبب تعطل المحرك الأيمن لأحد طائراتها، بعد إحتراقه وتناثره في الهواء، وبذلك قرر الطيران الفيدرالي الامريكي إيقاف الطائرات التي تعمل بذات المحرك.



وتابع: "هذه الطائرات التي تم إيقافها وتبلغ أربعة ضمن أسطول مصر للطيران كانت مخزنة لكنه كان من المزمع خلال الفترة القادمة تشغيل طائرتين منهما لاستعمالها في الشحن، هذه الطائرات كانت في الاصل لنقل الركاب لكن كان في الخطة مزمع تشعيل إثننين منهما في مجال الشحن الجوي".



نافيًا أن تكون هذه الطائرات عاملة بالفعل مؤكدًا أنها مخزنة، وتوقع أن يتم عملية تفتيش مؤقت للتأكد من سلامتهم وسلامة الطائرات التي تعمل بنفس المحرك ومن ثم إعادة تشغليهم".



ووجه رسالة للجماهير قائلًا: " اطمأنوا الطائرات العاملة في النقل الجوي الحالية تعتمد على نوع محرك أخر، بخلاف التي تم إيقافها، وأؤكد الايقاف مؤقت للتأكد من سلامة الطائرات الاربع المخزنة التي تم إيقافها".



كانت مصر للطيران قد أعلنت في بيان الإثنين، إنها قررت إيقاف تشغيل 4 طائرات بوينج 777-200 بناء على توصية من شركة بوينج وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وأضاف البيان أن "الطائرات الأربع مجهزة بمحركات برات اند ويتني 112-4000 وإيقاف التشغيل سيكون لحين إصدار بروتوكول الفحص الفني لهذه المحركات".