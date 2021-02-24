الأحد.. حي النزهة يبدأ حملة التطعيمات ضد مرض شلل الأطفال

تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر"، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، خلال الفترة من الأحد الموافق 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس.



وفي هذا الإطار، أعلن حي النزهة برئاسة اللواء خالد عقل، عن بدء الحملة لمواطني الحي من يوم 28 الجاري حتى 4/3/2021.



وأوضح اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن الحملة ستكون من خلال فرق ثابتة ومتحركة للمصريين والوافدين.



وأضاف "عقل" أن الحملة ستضم أطباء وممرضين من جانب مديرية الصحة الحي، وسيتم الإعلان عن الأماكن التي يتواجد فيها السيارات الخاصة بالتعطيم.