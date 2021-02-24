Advertisements

الأحد.. حي النزهة يبدأ حملة التطعيمات ضد مرض شلل الأطفال

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر"، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، خلال الفترة من الأحد الموافق 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس.

وفي هذا الإطار، أعلن حي النزهة برئاسة اللواء خالد عقل، عن بدء الحملة لمواطني الحي من يوم 28 الجاري حتى 4/3/2021.

وأوضح اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن الحملة ستكون من خلال فرق ثابتة ومتحركة للمصريين والوافدين.

وأضاف "عقل" أن الحملة ستضم أطباء وممرضين من جانب مديرية الصحة الحي، وسيتم الإعلان عن الأماكن التي يتواجد فيها السيارات الخاصة بالتعطيم.

أخبار تهمك

فرجاني ساسي يُحدد شروطه لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الديوان الملكي يعلن نجاح عملية جراحية أجريت لولي العهد

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ

منذ أقل من نصف ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار سعيدة في الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ ساعتين

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ ساعتين و 27 دقيقة

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

فرجاني ساسي يُحدد شروطه لتجديد تعاقده مع الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»