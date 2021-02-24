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خاص.. الوجوه الجديدة تزين قائمة المنتخب الوطني أمام كينيا وجزر القمر
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:57 م
محمد جمال
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استقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على ضم عدد كبير من لاعبي الدوري المصري للمنتخب الوطني الأول قبل مواجهة كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس القادم ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
وعلم الفجر الرياضي أن هناك اكثر من اسم سيكون داخل معسكر الفراعنة القادم فى قائمة ستضم 26 لاعب، أبرزهم إمام عاشور وشادي حسين لاعب سيراميكا كليوباترا وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش.
وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.
يذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم سيكون رئيس البعثة الخاصة بالمنتخب الوطني المسافرة إلى كينيا.
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