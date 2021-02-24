تعرف على هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ

بعد أن سجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول لبايرن ميونخ الألماني في المباراة التي انتهت بالفوز على مضيفه لاتسيو الإيطالي 4 / 1 مساء أمس الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، انفرد اللاعب بالمركز الثالث في قائمة أبرز هدافي البطولة.





ورفع ليفاندوفسكي، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2020، رصيده إلى 72 هدفا ليحتل المركز الثالث بفارق هدف واحد أمام الإسباني راؤول جونزاليس، بينما احتفظ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالصدارة ويليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفيما يلي قائمة أبرز هدافي دوري الأبطال:





البرتغالي كريستيانو رونالدو – 135 هدفا.





الأرجنتيني ليونيل ميسي – 118 هدفا.





البولندي روبرت ليفاندوفسكي – 72 هدفا.





الإسباني راؤول جونزاليز – 71 هدفا.





الفرنسي كريم بنزيما – 69 هدفا.





الهولندي رود فان نيستلروي – 60 هدفا.





الأوكراني أندريه شيفتشينكو – 59 هدفا.





الفرنسي تييري هنري – 51 هدفا.



