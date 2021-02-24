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50 لاعبا مرشحين للانضمام لقائمة منتخب مصر في معسكر مارس

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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بدأ محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول فى التواصل مع عدد كبير من اللاعبين يصل إلي 50 لاعب ليعمل على تجهيز الأوراق الخاصة بهم لمواجهة كينيا خارج مصر ثم العودة لمواجهة جزر القمر المقرر لهم 25 و29 مارس ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

 

وعلم الفجر الرياضي أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول قرر اختيار قوام الفراعنة 50 لاعب بعد متابعة كافة مباريات الدوري المصري والمحترفين تمهيدًا لاختيار 26 لاعب للانضمام لمواجهة كينيا وجزر القمر.

 

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.

 

ويذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم سيكون رئيس البعثة الخاصة بالمنتخب الوطني المسافرة إلى كينيا.

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