مستشار مفتي الجمهورية: وحدة الأوطان مقدمة على وحدة الأديان

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن مفهوم الدولة في الإسلام جاء من خلال الآيات القرآنية والسنة النبوية وعمل الصحابة في غير أوقات التوتر.



وأضاف عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن معالم مفهوم الدولة في الإسلام عبارة عن ثلاث أركان هما الجغرافيا أي الحدود حتى يحافظ الإنسان عليها، والشعب لأنه لا قيمة لوطن بدون شعب، والنظام العام أي الدستور والمحافظة على مقدرات الدولة.



وأوضح أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) استطاع أن يرسخ هذه الأركان لتصبح الدولة وطنية، لافتًا إلى أن مبدأ المواطنة ظهر مع دولة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، كما أنه رسخ لكل مفاهيم الدولة الحديثة.



وأشار إلى أن وحدة الأوطان مقدمة على وحدة الأديان، ووحدة الأمة قبل وحدة الملة، وأن المحافظة على الوطن مثل المحافظة على النفس تمامًا.