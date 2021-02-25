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مواطنون لرئيس الشهر العقاري: "دي أملاكنا ومش كله ضرائب" (فيديو)

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:24 ص
جمال ياقوت
جمال ياقوت
كساب أحمد
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شكا عدد من المواطنين من إقرار ضريبة التصرفات العقارية بنسبة الـ2.5% لرئيس مصلحة الشهر العقاري.

وقال المواطنون لجمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء: «هي الحكومة مشاركانا.. دي أملاكنا ومش كله ضرائب».

ومن جانبه، مازح رئيس مصلحة الشهر العقاري: «مظلوم يا بيه»، مضيفا: «محتاجين نرجع لوضعنا لكن إحنا مخاطبين بقانون.. نتمنى نعمل حاجة».

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال اجتماع الحكومة اليوم بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلو عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري.

ووجه مدبولي بشرح إجراءات التسجيل والهدف منها للمواطنين، على أن يراعي مسئولو الوزارات والأجهزة المعنية تبسيط إجاباتهم في الرد على استفسارات المواطنين في هذا الشأن؛ حتى لا تُـتْرك الساحة لبث الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع.

كما كلف مدبولي الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء.

ووفقا لـ قانون الشهر العقاري الجديد تصل أقصى رسوم للتسجيل إلى ألفي جنيه، بينما تصل قيمة الرسوم إلى 500 جنيه للوحدة البالغ مساحتها 100 متر، و1500 جنيه للوحدة البالغ مساحتها 200 متر، وألفي جنيه إذا تخطت المساحة 300 متر.

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ضرائب جمال ياقوت بوابة الفجر الفجر

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