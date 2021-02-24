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تعرف على مواجهات الجولة السابعة عشر لمجموعة القاهرة بدورى القسم الثالث

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس منافسات الجولة الـ 17 للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية للقسم الثالث بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة ..

1- اتحاد الشرطة مع الغابة

يشهد ملعب اتحاد الشرطة مواجهه ناريه بين فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز السابع بقيادة ضياء عبد الصمد برصيد 24 نقطة مع فريق الغابه المتصدر بقيادة عمرو الدالى برصيد 34 نقطة ،  حقق فريق اتحاد الشرطة الفوز بهدف دون رد في اللقاء الأول .

2- سراى القبه مع بنها

على ملعب سراى القبه يصطدم فريق بنها صاحب المركز الثاني بقيادة سعيد مدبولي برصيد 30 نقطة مع فريق سراى القبه متذيل المجموعة بقيادة شيكا برصيد 3 نقاط، وحقق فريق بنها الفوز بسداسية نظيفة في الدور الأول.

3- المرج مع اسكو

يحل فريق اسكو صاحب المركز الثالث بقيادة حمدى خاطر برصيد 30 نقطة ضيفاً ثقيلاً على فريق المرج صاحب المركز العاشر بقيادة على سليمان برصيد 21 نقطة ، وشهدت الجولة الأولى فوز فريق اسكو بثلاثية نظيفة .

4- مصر للتأمين مع طوخ

يلتقي فريق مصر للتأمين صاحب المركز الخامس بقيادة عمرو عبده برصيد 26 نقطة مع فريق طوخ صاحب المركز التاسع بقيادة محمد خطاب برصيد 21 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل منهم نتيجة الدور الأول .

5-الاميرية مع العبور

يواجه بين فريق الأميرية صاحب المركز الحادي عشر بقيادة خالد سعد برصيد 18 نقطة نظيرة فريق العبور صاحب المركز السادس بقيادة جمعه مشهور برصيد 26 نقطة ، وشهدت الجولة الثانية للدور الأول فوز العبور بهدف دون رد.

6- ايروسبورت مع البلاستيك

يلعب فريق ايروسبورت صاحب المركز الرابع عشر بقيادة مصطفى طه برصيد 10 نقاط مع فريق البلاستيك صاحب المركز الرابع بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 29 نقطة، كان التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول .

7- الشمس مع قليوب

يواجه فريق الشمس صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد عيد عبد الملك برصيد 22 نقطة فريق قليوب صاحب المركز الخامس عشر بقيادة أحمد البلاح برصيد 10 نقاط ، وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول .

8- بهتيم مع ألماظة

يخوض فريق بهتيم صاحب المركز الثالث عشر بقيادة ابراهيم هيكل برصيد 13 نقطة لقاء مرتقب مع فريق ألماظة صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد عيد برصيد 14 نقطة ، وكان التعادل السلبى قد حسم نتيجة الدور الأول .

ترتيب المجموعة السادسة

1- الغابة 34 نقطة
2- بنها 30 نقطة
3- اسكو 30 نقطة
4- البلاستيك 29 نقطة
5- مصر للتأمين 26 نقطة
6- العبور 26 نقطة
7- اتحاد الشرطة 24 نقطة
8- الشمس 22 نقطة
9- طوخ 21 نقطة
10- المرج 20 نقطة
11- الأميرية 18 نقطة
12- ألماظة 14 نقطة
13- بهتيم 13 نقطة
14- ايروسبورت 10 نقاط
15- قليوب 10 نقاط
16- سراى القبه 3 نقاط

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