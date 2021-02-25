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تعرف على ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب بـ"لائحة الشيوخ" (انفوجراف)

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:29 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
دينا إبراهيم
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حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي أقرها مجلس النواب، نهائيًا، ضوابط تشكيل الهئيات البرلمانية للأحزاب، وتنتظر هذه اللائحة التصديق عليها من قِبل رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية حتى يتم العمل بها.

وترصد "الفجر" من خلال انفوجراف 7 ضوابط لتكشيل الهيئات البرلمانية للاحزاب، وجاءت كالتالي:

1- يُخطر کل حزب سياسي له أكثر من عضوين رئيس المجلس باسم من يختاره مُمثلًا لهيئته البرلمانية ونائبة بالمجلس.

2- يُعبر مُمثل الهيئة البرلمانية عنها فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس.

3- تكون له الأولوية في المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليه.

4- يجوز لمُمثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها.

5- يُشترط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه.

6- يؤذن لمُمثلي الهيئات المعارضة في الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة.

7- يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير فى هذه البيانات خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
تعرف على ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب بـ"لائحة الشيوخ" (انفوجراف)
تعرف على ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب بـ"لائحة الشيوخ" (انفوجراف)

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