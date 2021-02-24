مجدي عاشور: الرسول وحد بين الأمة لعدم تفكيك الدولة

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الإسلام يكرس للحدود من أجل الحفاظ على البعد الأمني للدولة الوطنية.



وأضاف عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الإسلام لا يعرف دولة دينية بمعناها الثيوقراطي، وإنما يعرف دولة مدنية يحيطها الأخلاق، لافتًا إلى أن الخلق تربط الشعب كله، مستشهدا بقوله: "لا إكراه في الدين".



وأكد أن الشعب الواحد أهميته كبيرة جدا من خلال مبدأ المواطنة أي الدولة الوطنية، مشيرا إلى أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) وحد بين الأمة لعدم تفكيك الدولة والحفاظ على وحدتها.