أسعار النفط تنهي التعاملات عند أعلى تسوية في 13 شهر

أنهت أسعار النفط تعاملات اليوم الأربعاء،عند أعلى مستوى في 13 شهراً، بعد صدور بيانات المخزونات الأمريكية من الخام.





وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط بنحو 1.3 مليون برميل بعكس توقعات المحللين، بينما استقرت مخزونات البنزين.





لكن البيانات الحكومية أظهرت تراجع قوي لإنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر مليون برميل يومياً، بفعل موجة الطقس البارد في ولاية "تكساس".





ويترقب المستثمرون اجتماع تحالف "أوبك+" يوم 4 مارس المقبل، لمناقشة سياسة الإنتاج.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنحو 2.5 بالمائة إلى 63.22 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ أوائل يناير الثاني.





وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود المستقبلية للخام القياسي "برنت" تسليم أبريل بنسبة 2.5 بالمائة إلى 67.01 دولار للبرميل.