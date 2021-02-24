المالية: ضريبة التصرفات العقارية يتحملها البائع وليس المشتري بواقع 2.5% ويمكن تقسيطها (فيديو)

أوضح رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب والمتحدث الرسمي لوزارة المالية، الفرق بين ضريبة التصرفات العقارية والضريبة العقارية.وقال "محروس" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن ضريبة التصرفات العقارية مفروضة على واقعة البيع أما الضريبة العقارية فهي الضريبة المفروضة على ملكية العقارات.وأشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية يتحملها البائع وليس المشتري، وهي ضريبة مباشرة بواقع 2.5% ومن الممكن تقسيطها على سنة، مستطردًا "إذا لم يقم البائع بتسديدها فيقوم المشتري بتسديدها باعتبارها من الأوراق الواجب استيفائها للتسجيل حتى يحصل بها على الخدمات ويقوم برفع دعوى أمام القضاء الإداري ويأخذها من البائع".وتابع "البائع المتهرب من دفع ضريبة التصرفات العقارية يترتب عليه دفع غرامة قد تصل إلى 10%، وكانت هذه الضريبة 5% حتى عام 1996 وتم تخفيضها، ومجلس النواب هو المنوط به الآن تعديل القانون".