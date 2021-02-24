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عيسى: هذا حجم الاستثمارات الرياضية في الوطن العربي (فيديو)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، عن الدراسة التي أصدرها المركز المصري للدارسات الإستراتيجية المتعلقة بالاقتصاد الرياضي، موضحًا أن صناعة الرياضة في العالم كله والسوق بـ840 مليار دولار سنويًا، وبإضافة التغذية والنقل يصل لتريليون و800 مليون دولار سنويًا.

وأضاف "عيسى"، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، أن الدوريات العالمية تحقق الإيرادات كبيرة، حيث إن الدوري الفرنسي 182 مليون دولار في السنة، والدوري البرازيلي 200 مليون دولار سنويًا، والدوري الإيطالي يحقق 217 مليون دولار، والدوري الأمريكي يحقق 296 مليون دولار، بينما يحقق الدوري الألماني والأسباني على التوالي 504 مليون دولار و544 مليون دولار، والإنجليزي يحقق 716 مليون دولار.

وتابع "الدوري المصري لا يمكن أن يحقق مثل هذه الإيرادات، بسبب الفوضى والفساد الرياضي، كما أن التصوير غير جيد والتحكيم ضعيف وتقنية الفار عار وانهيار"، مشيرًا إلى أن مصر تحقق 25% من حجم الاستثمارات الرياضية في الوطن العربي.

وأوضح أن المنشآت الرياضية في مصر يمثل منها 76% كمراكز شباب القرى، و9% مركز شباب المدن و11 أندية القطاع الخاص و2% أندية القطاع العام والأعمال و2% من المنشآت الرياضية يخص أندية القطاع الحكومي، و40% من أعضاء المنشآت الرياضية يخص الأندية الخاصة، متابعًا: "اللاعبين في جميع الألعاب 600 ألف لاعب في كل الألعاب و38% منهم لاعبين كرة القدم".

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