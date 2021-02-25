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بالأغاني الشعبية.. تمريض صدر سوهاج يدعم مرضى كورونا نفسيًا (فيديو)

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:45 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد الوكيل، مدير مستشفى الصدر بسوهاج، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وجهت بالترويح النفسي عن مرضى فيروس كورونا، معقبا: "التمريض قام بالترويح عن المرضى، ومحاولة فرفشتهم من خلال الطرق التقليدية، وبنوع من الدعابة اللطيفة من خلال الأغاني التراثية".

وتابع "الوكيل"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن الزيارة ممنوعة عن مستشفيات العزل لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، لذلك هناك ضرورة للتخفيف عن آلامهم، معقبًا: " حاجة بسيطة زي الأغاني التراثية من الممكن ان تدعمهم نفسيًا".

ولفت إلى أن إصابات كورونا بدأت تقل بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، والحالات المصابة مستقرة، ونسبة الشفاء مرتفعة، معقبًا: "ربنا يكرمنا والأزمة دي تعدي على خير، وربنا يرفع البلاء عن مصر".

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