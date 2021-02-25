شاهد.. والد الطفل عمار يروي تفاصيل مقتله: "كنا بنلم كل حتة من جسمة"

عرض برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، مقطع فيديو لرد فعل أب بعد مشاهدته وفاة ابنه أمامه، بعد اصطدام سيارة نقلة بدراجته التي كان يسير بها على جانب الطريق.





وقال "على" والد الطفل عمار، ضحية حادث سيارة النقل، إن ابنه كان يسير بدراجة في مكان مخصص للدرجات، ولكنه فوجيء بسيارة نقل تصل إلى مكانة، مضيفًا: " سبحان الله، هوأجله كدا، كنت بنلم كل حتة من جسمه".





وأضاف والد الطفل "عمار" الذى صدمته سيارة نقل بالطريق الأوسطي بالشروق، أن الطريق كان هادئا وليس مزدحما بالسيارات، مشيرة إلى أنهم كانوا ثلاث أسر يعبرون الطريق، وكانت زوجته خلف نجلة المجني عليه، وأنه كان قد عبر الطريق وكان بينه وبين الرصيف خطوة واحدة.



