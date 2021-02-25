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هل ستعقد الامتحانات الشهرية بشكل مجمع؟ وزير التربية والتعليم يجيب

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:12 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
ريم محمود
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رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على استفسار أولياء الأمور بشأن، الامتحانات الشهرية، وهل ستكون بشكل مجمع أم كل مادة على حدة.

وقال وزير التربية والتعليم، ردا على هذا السؤال: "لم تقرر بعد".

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قرر عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس لعام 2021 بينما تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية آخر العام، في حين أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ومواد الهوية للمدارس الدولية ستنعقد في نهاية العام.

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