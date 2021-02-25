هل ستعقد الامتحانات الشهرية بشكل مجمع؟ وزير التربية والتعليم يجيب

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على استفسار أولياء الأمور بشأن، الامتحانات الشهرية، وهل ستكون بشكل مجمع أم كل مادة على حدة.

وقال وزير التربية والتعليم، ردا على هذا السؤال: "لم تقرر بعد".



