أمل بوشوشة: لا أنافس زميلاتي و مسلسل النحات أصبح ورائي





و تابعت أن مشاركتها في رمضان ٢٠٢١ بمسلسلين لن يشتت جمهورها كون أن الشخصيتين مختلفتين مشيرة إلى أن مسلسل " داون تاون " سيعرض على إحدى المنصات فيما سيتم عرض مسلسل " في وضح النهار " على إحدى الفضائيات العربية.





وفي رد على سؤال حول مصير مسلسل " النحات " الذي توقف تصويره بسبب أزمة كورونا ولم يعرض منه إلا ١٥ حلقة في رمضان ٢٠٢٠، قالت أمل أن الجواب عند الشركة المنتجة وأن الموضوع أصبح وراءها.





و ختمت أمل لقاءها مع الإعلامي إيلي نخله بالإعلان لأول مرة عن عدم رغبتها في تصوير باقي الحلقات مشيرة إلى أنها اليوم أصبحت بمكانة أفضل.

كشفت الفنانة أمل بوشوشة في برنامج the insider بالعربي على تلفزيون دبي أنها لا تفكر في منافسة زميلاتها وأن مشكلتها مع نفسها طوال عمرها.