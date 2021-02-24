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أمل بوشوشة: لا أنافس زميلاتي و مسلسل النحات أصبح ورائي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشفت الفنانة أمل بوشوشة في برنامج the insider بالعربي على تلفزيون دبي أنها لا تفكر في منافسة زميلاتها وأن مشكلتها مع نفسها طوال عمرها.
 

و تابعت أن مشاركتها في رمضان ٢٠٢١ بمسلسلين لن يشتت جمهورها كون أن الشخصيتين مختلفتين مشيرة إلى أن مسلسل " داون تاون " سيعرض على إحدى المنصات فيما سيتم عرض مسلسل " في وضح النهار " على إحدى الفضائيات العربية.


وفي رد على سؤال حول مصير مسلسل " النحات " الذي توقف تصويره بسبب أزمة كورونا ولم يعرض منه إلا ١٥ حلقة في رمضان ٢٠٢٠، قالت أمل أن الجواب عند الشركة المنتجة وأن الموضوع أصبح وراءها.


و ختمت أمل لقاءها مع الإعلامي إيلي نخله بالإعلان لأول مرة عن عدم رغبتها في تصوير باقي الحلقات مشيرة إلى أنها اليوم أصبحت بمكانة أفضل.

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