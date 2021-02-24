Advertisements

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل الجولة القادمة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

تلقى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خسارة  بنتيجة 1-0 أمام سيمبا التنزاني، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا 

وفي نفس المجموعة، حقق الفريق الكروي الأول بنادي فيتا كلوب الكونغولي فوزا كبيرا على المريخ بالسودان برباعية مقابل هدف وحيد، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام، جدول ترتيب المجموعة الأولى بعد خسارة الأهلي والمريخ خلال الجولة الثانية أمام كل من سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي على النحو التالي: 

1- سيمبا 6 نقاط 

2- فيتا كلوب 3 نقاط 

3- الأهلي 3 نقاط 

4- المريخ بلا نقاط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيتا كلوب سيمبا دوري ابطال افريقيا الأهلي

أخبار تهمك

أخبار سعيدة في الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ ساعتين

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ

منذ ساعة

عاجل.. الديوان الملكي يعلن نجاح عملية جراحية أجريت لولي العهد

منذ أقل من ساعتين

فرجاني ساسي يُحدد شروطه لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 8 ساعات

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

عبدالحفيظ: قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا جاءت متوازنة

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد المريخ في دوري أبطال إفريقيا

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي قبل مباريات الجولة الثانية بدوري الأبطال

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة سيمبا بدوري الأبطال

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي الإفريقية بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

04:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»