ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل الجولة القادمة





تلقى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خسارة بنتيجة 1-0 أمام سيمبا التنزاني، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





ترتيب مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا





وفي نفس المجموعة، حقق الفريق الكروي الأول بنادي فيتا كلوب الكونغولي فوزا كبيرا على المريخ بالسودان برباعية مقابل هدف وحيد، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.





ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام، جدول ترتيب المجموعة الأولى بعد خسارة الأهلي والمريخ خلال الجولة الثانية أمام كل من سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي على النحو التالي:





1- سيمبا 6 نقاط





2- فيتا كلوب 3 نقاط





3- الأهلي 3 نقاط



