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هل سيتخلي برشلونة عن نجمه الصاعد؟

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني قد يضطر للتخلي عن نجمه الإسباني الشاب إنسو فاتي الذي يحظى بإهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أنه هناك سببان قد يدفعان برشلونة لبيع فاتي، أولهما : بسبب وكيل أعماله وثانيهما بسبب سعره.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن خورخي مينديز وكيل أعمال فاتي لا يعرف تعزيز الاستمرارية المهنية للاعبيه بينما تقدر قيمة النجم الإسباني ما بين 150 إلى 200 مليون يورو.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن بيع فاتي سوف ينعش خزائن النادي الكتالوني في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية كما أن بيعه سوف يضمن إعادة موازنة حسابات البلوجرانا.

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