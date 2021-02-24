البورصة الأمريكية ترتفع بالختام و"داو جونز" يسجل مستوي قياسي جديد

ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، ليصعد "داو جونز" بأكثر من 420 نقطة مسجلاً أعلى مستوى في تاريخه.





وقادت أسهم قطاعات الطاقة والصناعة والمالية مكاسب البورصة الأمريكية، مع صعود سهم "بوينج" بأكثر من 8 بالمائة، ليكون الأفضل أداءً في مؤشر "داو جونز".





وتراجعت "وول ستريت" في التعاملات المبكرة مع ارتفاع عائد الديون الأمريكية لآجل 10 أعوام لأعلى مستوى منذ فبراير 2020، وسط مخاوف تسارع التضخم.





لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قلل من مخاوف التضخم، مضيفاً أن المركزي الأمريكي ملتزم بموقفه التيسيري في سبيل دعم الاقتصاد.





وأشار رئيس الفيدرالي إلى أن معدل التضخم قد يستغرق أكثر من 3 سنوات حتى يصل لمستهدف البنك المركزي عند 2 بالمائة.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.3 بالمائة، أو ما يعادل 424 نقطة، ليسجل مستوى 31961.8 نقطة.





كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.1 بالمائة إلى 3925.4 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.9 بالمائة إلى 13579.9 نقطة.